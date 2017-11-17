Нардеп Льовочкіна пояснила свій політ до Москви (відео)

У фракції "Опоблоку" прокоментували інформацію про те, що, можливо, Юлія та Сергій Льовочкіни, а також Юрій Бойко нещодавно побували в Москві.

Про це вони заявили в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Вадим Новинський заявив, що йому не цікаво, куди літають його колеги, а також зазначив, що Вадим Рабинович, який оприлюднив цю інформацію, "переходить червону лінію".

Разом з тим, Михайло Папієв заявив, що швидше за все це "качка", яку поширює його колега із фракції.

У свою чергу, сама Юлія Льовочкіна підтвердила, що була у столиці Росії.

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"Це не секретна інформація. У Третьяковську галерею ходила", - заявила Льовочкіна, зазначивши, що ніякої іншої мети поїздки до Москви у неї не було.

Сергій Льовочкін, відповідаючи на прохання підтвердити або спростувати інформацію про польоти до Москви, заявив: "До Росії я рекомендую літати всім представникам нинішньої влади. Вони повинні робити все, щоб налагодити дипломатичні відносини. І для того, щоб вирішити питання миру на сході країни. Для цього потрібні дипломатичні переговори, спілкування з російськими колегами".

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 листопада, біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" люди в масках і балаклавах, які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука, напали на знімальну групу програми "Схеми".