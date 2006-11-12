Вітренко відмітилася у Південній Осетії

Президентські вибори в Південній Осетії і референдум про незалежність відбуваються без яких-небудь порушень і можуть стати прикладом для багатьох європейських країн, вважає лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО, яка очолює українську групу спостерігачів на виборах голови невизнаної республіки.

Як передає РІА «Новости», сьогодні відбулася зустріч міжнародних спостерігачів з чинним президентом Південної Осетії Едуардом КОКОЙТИ.

«У розмові з президентом всі спостерігачі відзначили надзвичайно високу явку виборців і практично повну відсутність будь-яких порушень в процесі волевиявлення народу. Міжнародні спостерігачі визнали, що на даний момент голосування з референдуму і виборів відбувається у межах всіх норм міжнародного права», - повідомила журналістам Н.ВІТРЕНКО.

У свою чергу, спостерігач від Венесуели Луїс Таскон ГУТІЄРЕС заявив, що обов`язково передасть прохання про міжнародне визнання Південної Осетії особисто президенту Венесуели Уго ЧАВЕСУ.

За ходом референдуму і виборами президента Південної Осетії спостерігають представники 11 країн, зокрема, Німеччини, Польщі, Іспанії, Венесуели, Йорданії, України, Росії, а також з Придністров`я та Абхазії.

Як повідомляв УНІАН, в неділю в Південній Осетії відбуваються вибори глави невизнаної республіки і референдум про незалежність.

На посаду президента претендують чотири кандидати. Це нинішній глава держави Е.КОКОЙТИ, голова адміністрації Цхинвальського району Інал ПУХАЄВ і відповідальний співробітник Змішаної контрольної комісії з врегулювання в зоні грузино-осетинського конфлікту Леонід ТІБІЛОВ, а також безробітний Олег ГАБОДЗЕ.

На референдумі громадянам невизнаної республіки пропонують відповісти на запитання: "Чи згодні ви з тим, щоб республіка Південна Осетія зберегла свій нинішній статус незалежної держави і була визнана міжнародним співтовариством?"

Всього до списків виборців на виборах президента Південної Осетії внесено понад 55 тисяч осіб, з них близько 20 тисяч (в основному біженці) зможуть проголосувати в Північній Осетії, де для цього створено шість виборчих дільниць. На території непідконтрольних Цхинвалі грузинських сіл виборчих дільниць немає. Мешканці цих сіл грузини зможуть проголосувати на довколишніх виборчих дільницях, розташованих на території, контрольованій властям Південної Осетії.

Вже можна стверджувати, що вибори президента Південної Осетії і референдум про незалежність відбулися.

За останніми даними, поріг явки в 50% подолано - проголосувало понад 64% виборців.

Паралельно з офіційними виборами в грузинських селах Південної Осетії, непідконтрольних Цхинвалі, відбуваються альтернативні вибори, організовані Грузією. В альтернативному Центрвиборчкомі на 11 листопада для участі в цих виборах зареєстровано понад дві тисячі виборців.

Разом з виборами президента, вони повинні мають відповісти на запитання альтернативного референдуму – “Чи згодні ви, щоб почалися переговори з Грузією про федеральний устрій держави?"