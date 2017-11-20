Степанов ініціював перевірку законності рішень міськради щодо забудови Літнього театру в Міському саді Одеси

Голова Одеської ОДА Максим Степанов ініціював перевірку законності рішень міськради щодо забудови Літнього театру в Міському саді. У своїй заяві для ЗМІ він наголосив на неприпустимості забудови територій, які мають історичну цінність для Одеси.

“Останнім часом в Одесі ми спостерігаємо ланцюжок схожих резонансних скандалів, які об'єднані одним: йдеться про об'єкти, які важливі для суспільства, для простих людей, і водночас вони дуже цікаві забудовникам. Так було і з проектом Зеленого театру в парку Шевченка, котрий так вподобали і одесити, і туристи. А цими вихідними такого ж роду конфлікт ми бачимо в міському саду Одеси, частину якого хочуть віддати під забудову – відзначив Максим Степанов. - Ми поважаємо та заохочуємо інвесторів, але всі ці випадки у простих городян викликали почуття несправедливості. Такого не має бути, навіть якщо мерія сто разів права з точки зору законності процедур.

Я закликаю міськраду Одеси: на майбутнє, під час прийняття будь-яких рішень щодо відведення землі в місцях, які важливі для городян, мають цінність для Одеси, її минулого та майбутнього, - враховувати не тільки законність процедур, а й питання справедливості та інтересу людей. Хоча щодо законності процедур теж є питання.

Я прийняв рішення ініціювати перевірку законності дій, які зробили можливим потенційне будівництво ТРЦ на території Літнього театру.

Крім того, я наполегливо рекомендую міськраді Одеси провести переговори з інвестором щодо виділення альтернативної ділянки для забудови. А також запропонувати авторам Зеленого театру, який виселяють з парку Шевченка, перенести свій проект на територію Літнього театру в Міський сад.

Під забудову ми цю територію точно не віддамо. Таких дозволів не буде. У кожному рішенні влади люди мають відчувати справедливість".

Нагадаємо, у грудні 2016 року територію Літнього театру віддали в оренду на 15 років приватній фірмі, яка планувала звести на його території театрально-торгово-розважальний центр. У червні 2017 року компанія отримала декларацію на проведення робіт з будівництва «адміністративної будівлі з торговими приміщеннями та інфраструктурою для відпочинку». На минулому тижні в розрядженні одеських активістів з'явився документ, згідно якому в Літньому театрі збирались зрубати 109 дерев. Намір забудувати цю територію викликав обурення в одеситів — у суботу, 18 листопада, вони вийшли на масовий мітинг проти забудови Літнього театру.