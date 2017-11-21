Радники Трампа з нацбезпеки закликають погодити продаж зброї Україні - ЗМІ

Радники з національної безпеки при Білому домі наполегливо закликають президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа погодити продаж Україні зброї на загальну суму майже 50 млн доларів.

Читайте такожПорошенко: агресія РФ перетворилася на наступ проти України і прав людини у центрі Європи

Про це повідомляє видання Los Angeles Times. Зазначається, що залишається незрозумілим, чи погодиться Трамп на затвердження цього плану, тому що він виявляв небажання кинути виклик президенту РФ Володимиру Путіну.

Представники Конгресу та Державного департаменту США 20 листопада повідомили, що пропозиція щодо зброї для України отримала підтримку у Раді з національної безпеки при Білому домі.