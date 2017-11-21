Держдеп США схвалив продаж Грузії протитанкових ракетних комплексів Javelin, яких потребує і Україна

Держдеп США прийняв рішення про затвердження можливого продажу Грузії ракет Javelin і пускових установок на 75 мільйонів доларів. Про це повідомляє агентство міноборони США щодо співробітництва в сфері безпеки.

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Уряд Грузії звернувся з запитом про купівлю чотирьохсот десяти ракет Javelin і сімдесяти двох пускових комплексів Javelin Command (CLU) (включаючи два блоки CLaw Javelin Block 1, які будуть використовуватися як запасні частини), передає "Українська правда".

Також включені десять інструкторів, технічна допомога уряду і підрядника США, транспорт та інші пов'язані елементи логістики та програми підтримки. Загальна кошторисна вартість становить 75 млн. дол. США.

"Пропонована поставка буде сприяти зовнішній політиці і національній безпеці Сполучених Штатів, покращуючи безпеку Грузії. Система Javelin надасть Грузії більш широкі можливості для задоволення своїх вимог національної оборони. Грузія не буде відчувати труднощі з освоєнням цієї системи у своїх збройних силах", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, агентство повідомляє про потенційний продаж комплексів у відповідності з вимогою закону. Повідомлення не означає, що угода була укладена.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив, що Україна потребує в 1 240 тис. протитанкових ракетних комплексів Javelin для стримування російської агресії.

Сенат США схвалив проект закону про "Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони", який містить дозвіл на виділення 350 млн дол. для надання допомоги безпеці України. Законопроект направлений на підпис президентові США.

При цьому Рада національної безпеки США вирішила рекомендувати президенту Дональду Трампу виділити грант на суму 47 млн доларів для покупки американської зброї Україною.