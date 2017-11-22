Посол України в Сербії понад рік не може зустрітися з главою МЗС Дачічем, там пояснюють це "взаємністю"

Посол України в Сербії вже 14 місяців не може зустрітися з міністром закордонних справ цієї країни Івіцею Дачічем. Про це посол сказав в коментарі виданню b92.

Український дипломат сказав, що у відносинах Сербії та України все було в порядку, але потім Сербія проголосувала проти України на Генеральній асамблеї ООН щодо резолюції стосовно прав людини в окупованому Криму.

"Що сталося? Ви повинні спитати Дачіча, я не можу спитати його", - наголосив Александрович.

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У зв'язку з цим український дипломат пояснив, що він вже впродовж 14 місяців чекає на зустріч з главою МЗС Сербії.

Своєю чергою Дачіч у відповідь на слова українського посла сказав, що його український колега Павло Клімкін ніколи не приймав сербського посла у Києві, пише b92.

"Український міністр Клімкін ніколи не приймав нашого посла впродовж чотирьох років, на відміну від мене, коли я зустрічався з українським послом. Як вони поводяться стосовно нас, так і ми будемо ставитися до них", - заявив Дачіч.

При цьому у заяві на сайті сербського МЗС сказано, що українська делегація була відсутня під час голосування за членство Косово в ЮНЕСКО у 2015 році, що "прямо суперечить життєвоважливим інтересам Республіки Сербія".

"Беручи до уваги те, що посла Республіки Сербія в Україні Раде Булатовича ніколи не приймав голова української дипломатії Клімкін, і що Міністерство закордонних справ України на запрошення посольства Сербії відправляє на прийом дипломатів на рівні голови протоколу, Республіка Сербія не має зобов'язань або причин діяти по-іншому", - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Клімкін викликав Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права.

Александрович в інтерв'ю сербському виданню Balkan Insight заявив, що РФ використовує Сербію, щоб розпалити війну на Балканах та знищити Європу. Також посол зауважив, що сербська влада не вживає жодних заходів, аби припинити участь своїх громадян у воєнних діях на сході України, тоді як РФ "використовує Сербію" у бойових діях в інших країнах.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачіч звинуватив Александровича в порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини через його заяви про відсутність реакції cербської влади на участь її громадян у війні на Донбасі на боці контрольованих Росією бойовиків.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що на тимчасово окупованій території Луганщини з початку війни на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.