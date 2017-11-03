Клімкін викликав посла в Белграді на консультації щодо сербських найманців на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін викликав посла в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права.

Про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив у своєму Twitter.

"Викликав Посла в Сербії Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права та уникнення використання громадян Сербії у якості найманців", - зазначив він.

Читайте такожУ МЗС Сербії звинуватили посла України в порушенні Віденської конвенції

Як повідомляв УНІАН, Александрович в інтерв'ю сербському виданню Balkan Insight заявив, що Росія використовує Сербію, щоб розпалити війну на Балканах та знищити Європу.

Також посол зауважив, що сербська влада не вживає жодних заходів, аби припинити участь своїх громадян у воєнних діях на сході України, в той час коли Москва "використовує Сербію" у бойових дій в інших країнах.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачіч звинуватив Александровича у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини через його заяви про відсутність реакції cербської влади на участь її громадян у війні на Донбасі на боці контрольованих Росією бойовиків.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що на тимчасово окупованій території Луганщини з початку війни на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.