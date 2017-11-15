Резолюція ООН щодо Криму: хто голосував проти (список)

У Міністерстві закордонних справ України назвали всі країни, які в ООН голосували проти оновленого проекту резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

Про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Він написав: "Голосувала проти вся російська рать: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве. Потрібні коментарі?".

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Третій комітет 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН схвалив проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

Співавторами документа стали 42 країни, зокрема Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Гаїті, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кірібаті, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, ФРН, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція, Японія.

Українські дипломати наголошують, що, «незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації», за документ проголосувала 71 держава, проти були 25 країн, 77 утрималися.

Проект резолюції є логічним продовженням минулорічної резолюції Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму.

У другій половині грудня Генасамблея ООН на пленарному засіданні остаточно розгляне оновлений проект резолюції.