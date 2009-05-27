Литвин хоче забезпечити країну потужними мізками

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що нинішнє ключове завдання, яке має бути усвідомлене і реалізоване в державі, - це якісна освіта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, на цьому спікер наголосив сьогодні під час зустрічі зі студентами та професорсько-викладацьким складом Запорізького національного університету.

«Якщо ми не забезпечимо наявність потужних мізків в Україні, країна не матиме перспектив», - зазначив він.

В.ЛИТВИН висловився за необхідність збільшення фінансування ВНЗ, зменшення навантаження на викладачів та кількісне зменшення аудиторних груп, оскільки, на думку голови ВР, більше уваги має приділятися індивідуальній підготовці студентів.

Також В.ЛИТВИН вважає неприпустимим руйнування системи освіти, яка існувала у державі і давала випускникам ВНЗ фундаментальні знання. «Я вважаю, що вузи в Україні давали випускникам фундаментальну освіту», - сказав він. У цьому контексті В.ЛИТВИН закликав «обережно запроваджувати будь-які новації у цій сфері».

Голова ВР у своєму виступі зосередився на проблемах якісної освіти, глобальних економічних та соціальних процесах. У цьому контексті він зазначив, що Україна з різних обставин не може бути «глобальним гравцем». Тому, вважає В.ЛИТВИН, «наше завдання – зробити сьогодні усе, аби вона стала регіональним лідером». «Для цього треба багато працювати і не намагатися Україну кудись прилаштувати. Вона повинна грати свою осібну роль», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він висловив переконання, що ключовими аспектами, у тому числі й бюджетної політики, має бути освіта і охорона здоров`я. «Є ще цілий ряд пріоритетів, серед яких і проблеми села», - додав В.ЛИТВИН.