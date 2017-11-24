Кримські колаборанти без проблем отримують українські закордонні паспорти – представник президента в АРК

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявляє, що кримські колаборанти без проблем отримують українські біометричні закордонні паспорти через невизначеність терміну «колаборація».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Це комплексна проблема. На жаль, у нас досі не опрацьовано єдину правову політику щодо кримчан. Не зрозуміло, де є межа колаборації. Наприклад, є доцент університету у Сімферополі. Вона не обіймає адмінпосаду, а працює, бо працювала у виші до окупації. То чи є вона колаборантом? Або людина є членом партії «Единая Россия» чи іншої російської партії і обіймає управлінську посаду низового рівня. Чи є вона колаборантом, чи можна її притягнути за державну зраду? У нас немає єдиної правової позиції, а є лише точкова реакція, і когось притягують до відповідальності, а системи ми поки не вбачаємо», - сказав Бабін.

Також він додав, що ускладнює процес виявлення колаборантів і те, що поліція АРК територіально нині знаходиться в Одесі, а СБУ - у Херсоні.