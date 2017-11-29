У річницю розгону Майдану активісти зі смолоскипами йдуть до АП, у бік правоохоронців кидали димові шашки та фаєри (фото, відео)

На Майдані Незалежності розпочалася хода з вимогою завершити розслідування розгону у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, майже 100 людей рухається в бік урядового кварталу, тримаючи в руках смолоскипи та запалюючи фаєри.

Як заявив один з співорганізаторів акції лідер "Коаліції учасників Помаранчевої революції" Сергій Мельниченко, учасники акції планують пройти ходою до Адміністрації президента України та до будівлі Міністерства внутрішніх справ.

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"Починаючи з розгону Євромайдану – це те, що спричинило подальшу революцію, це те заради чого люди поклали своє життя, це перша основна обіцянка нинішньої влади, розслідувати, покарати негайно. Ми не хочемо чути звіти, досі їх конкретних і не було, ми знаємо результатів немає. Ми не хочемо слухати обіцянки, ми не хочемо слухати про труднощі справи. Ми виходимо з того, що якщо ти перед виборами давав обіцянку, ми хочемо почути, що вона вже виконана", - заявив він.

На думку Мельниченка, наразі МВС гальмує хід справи, а президент повинен гарантувати завершення розслідування.

До учасників ходи на розі Інститутської та Банкової приєдналося майже 100 людей у камуфляжній та чорній формі, у частини яких на одязі шеврони батальйону "Донбас".

Наразі поліція супроводжує ходу та посилила охорону на в’їзді на вулицю Банкову зі сторони вулиці Інститутської.

Крім того, на розі Інститутської та Банкової частина учасників акції кинула декілька димових шашок та фаєрів у бік правоохоронців.

Таким чином мітингарі показали своє обурення перекриттям вулиці Банкової. Декілька з учасників заявили, що вони мають право поспілкуватися з президентом.