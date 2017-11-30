У Держдепі не виключають надання Україні озброєння

У Сполучених Штатах Америки не виключають можливість надання Україні оборонного озброєння.

Про це заявила речник Державного департаменту США Хезер Науерт на брифінгу у Вашингтоні, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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"Ви запитали про тему надання Україні допомоги, пов'язаної з летальною зброєю. Ми не надавали оборонне озброєння, але ми не виключаємо цього також. Ми просто не можемо сказати більше з цього приводу", - сказала Науерт.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно спеціальний представник Держдепартаменту у справах України Курт Волкер заявив, що США не прийняли жодного рішення щодо можливості надання зброї Україні.

17 листопада Конгрес Сполучених Штатів Америки спрямував на підпис президенту США Дональду Трампу схвалений проект закону про оборонний бюджет, що передбачає надання Україні у 2018 році 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу.

Посольство України в США наголосило, що "проект закону санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах. Так, до документа включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності Повітряних та Військово-морських сил нашої держави".