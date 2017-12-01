Одні - воюють, інші хочуть управляти: Кравчук перерахував країни, які постійно мають претензії до України

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук вважає, що Україна опинилася в оточенні країн, які постійно мають до неї якісь претензії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкритої дискусії "1 грудня 1991 року, український референдум: уроки історії для майбутнього".

"Тепер навколо нас виявилися одні супротивники. Росія - ворог, воює. Польща - хоче управляти Україною, навіть кадри розставляти. Угорщина каже, буде битися проти нас. Румунія - під запитанням... Ми опинилися в оточенні країн, які мають до нас постійно якісь претензії", - сказав Кравчук.

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За словами екс-президента, це стосується, зокрема, найменування вулиць "так, як вони хочуть", а також того, аби Україна своїх героїв, "якщо їм вони не подобаються", не виставляла героями.

"Чому? Ми можемо поставити таке питання? Я вам скажу, чому. На колінах стоїмо. Коли випростаємося... У 1991 році нам вдалося випростатися", - заявив Кравчук.

Раніше Кравчук заявляв, що Росія використовує церкву як складову ідеології війни проти України.