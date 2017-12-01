Порошенко затвердив нову символіку Генпрокуратури

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про символіку Генеральної прокуратури України», яким затвердив емблему і прапор Генпрокуратури, а також порядок їхнього використання.

Відповідний указ № 392/2017 від 29 листопада розміщений на сайті глави держави.

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У документі йдеться, що емблемою Генпрокуратури є круг темно-синього кольору, у центрі якого вміщено зображення срібного меча періоду Княжої доби вістрям донизу. «Меч накладено на золоті терези. У центрі емблеми – малий Державний герб України. Зображення по колу обрамлено двома золотими дубовими гілками», - вказується в описі емблеми.

Прапором ГПУ є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Генпрокуратури. Зображення емблеми становить 1/2 ширини полотнища.

Під час урочистих заходів до Дня працівників прокуратури президент вручив генпрокурору Юрію Луценку новий прапор відомства.

«Нова прокуратура заслуговує і на нову символіку. Меч Княжої доби нагадує про один із найдавніших документів правосуддя в Україні – «Руську правду» Ярослава Мудрого. Терези символізують глибоку спадковість правничих традицій», - сказав Порошенко.

За його словами, в розробці нової символіки автори-розробники врахували найкращі європейські та вітчизняні геральдичні традиції.

«Суспільство й надалі розраховує на вашу професійність, чесність, сумління та принциповість», - сказав глава держави.

Порошенко привітав працівників прокуратури із професійним святом та побажав «міцного здоров’я і затишку в рідному домі, а на роботі – міцності духу та рішучості у боротьбі за вільну, демократичну й правову Україну».