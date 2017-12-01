Порошенко затвердив нову символіку Генпрокуратури
Під час урочистих заходів до Дня працівників прокуратури президент вручив генпрокурору Юрію Луценку новий прапор відомства.
Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про символіку Генеральної прокуратури України», яким затвердив емблему і прапор Генпрокуратури, а також порядок їхнього використання.
Відповідний указ № 392/2017 від 29 листопада розміщений на сайті глави держави.
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У документі йдеться, що емблемою Генпрокуратури є круг темно-синього кольору, у центрі якого вміщено зображення срібного меча періоду Княжої доби вістрям донизу. «Меч накладено на золоті терези. У центрі емблеми – малий Державний герб України. Зображення по колу обрамлено двома золотими дубовими гілками», - вказується в описі емблеми.
Прапором ГПУ є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Генпрокуратури. Зображення емблеми становить 1/2 ширини полотнища.
Під час урочистих заходів до Дня працівників прокуратури президент вручив генпрокурору Юрію Луценку новий прапор відомства.
«Нова прокуратура заслуговує і на нову символіку. Меч Княжої доби нагадує про один із найдавніших документів правосуддя в Україні – «Руську правду» Ярослава Мудрого. Терези символізують глибоку спадковість правничих традицій», - сказав Порошенко.
За його словами, в розробці нової символіки автори-розробники врахували найкращі європейські та вітчизняні геральдичні традиції.
«Суспільство й надалі розраховує на вашу професійність, чесність, сумління та принциповість», - сказав глава держави.
Порошенко привітав працівників прокуратури із професійним святом та побажав «міцного здоров’я і затишку в рідному домі, а на роботі – міцності духу та рішучості у боротьбі за вільну, демократичну й правову Україну».