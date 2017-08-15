Меч в карті Росії: у Києві представили новий пам'ятник героям АТО (фото)

Сьогодні в Києві відбулося урочисте відкриття нового пам'ятника героям АТО. Монумент зроблений у вигляді меча, який встромлено у карту Росії.

Новий пам'ятник знаходиться на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова. В основі ідеї пам'ятника покладено образ ангела-хранителя українських воїнів. Пам'ятник має вертикальну конструкцію. Верхня частина - меч (зброя ангела-хранителя), що символізує майбутню перемогу українських вояків над ворогами України, а нижня частина має основу, на якій зображений саме ангел-хранитель з крилами, розфарбованими в жовто-блакитні кольори. Висота монумента - 2, 5 метра.

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Обійшовся пам'ятник в 120 тис. грн. Кошти півроку спільно збирали волонтери і вояки-добровольці, які захищали Україну на сході.

Нагадаємо, раніше в Попасній вандали зруйнували пам'ятник героям АТО. Злочинці повністю завалили гранітну плиту з іменами загиблих героїв.