Литвин вважає, що українці все стерплять, а світ може й обуритися

Продовження повноважень парламенту VI скликання до 2014 року може призвести до ізоляції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, коментуючи можливість внесення змін до Конституції, якими передбачатиметься продовження терміну роботи нинішнього складу Верховної Ради до 2014 року.

«Якщо є намагання ізолювати країну, то, очевидно, треба приймати відповідні рішення», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що українці «все терплять, але за межами країни позитивної оцінки подібні новації не дістануть».

Спікер відмовився робити прогнози щодо імовірності створення коаліції у складі БЮТ та Партією регіонів вже цього тижня.

«Оскільки я не є в процесі, тому сьогодні гадати і виказувати начебто свою обізнаність я не буду», - сказав він.

«Буде - значить буде (створена коаліція), а буде як домовляться», - додав В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що його це питання «не хвилює».

Відповідаючи на запитання, чи приєднається фракція Блоку Литвина до коаліції БЮТ і ПР у разі її створення, В.ЛИТВИН зазначив, що йому не подобається слово «приєднається», бо це «рівнозначно «притулитись», «прихилитись». Він наголосив, що фракція Блоку Литвина працюватиме над ухваленням у парламенті законопроектів.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює можливість проведення виборів Президента України в парламенті, В.ЛИТВИН зазначив: «Буде погано, якщо заберуть у народу останнє право». Разом з тим він додав, що питання полягає і в тому, які повноваження матиме Президент та інші гілки влади.