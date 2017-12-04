Саакашвілі про можливу депортацію в Грузію: надовго до в'язниці мене не посадять

11:04, 04 грудня 2017
Політика
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"Мене випустять із в'язниці максимум через пару тижнів. У Грузії я мінімум в два рази популярніший, ніж в Україні", - заявив він.

За словами Саакашвілі, в Грузії він більш популярний, ніж в Україні / фото УНІАН

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації України і лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі вважає, що навіть у разі його депортації в Грузію, його випустять з в'язниці через кілька тижнів. Про це він заявив в інтерв'ю "Страна.uа".

"Порошенко ризикує. Ну викине він мене в Грузію, де проти мене було сфабриковано справу за статтею «державний переворот» і ще з якихось статей. Але потім я звільнюся з грузинської в'язниці, знову заявлюсь в Україну... Мене випустять із в'язниці максимум через пару тижнів. У Грузії я мінімум в два рази популярніший, ніж в Україні... Надовго в тюрму мене не посадять, я занадто великий для них. Порошенко розглядає різні сценарії. Вони думали про депортацію в Грузію, Польщу, про те, як вигнати мене в Голландію, де є близькі родичі", - заявив Саакашвілі.

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За його словами, його хочуть "посадити, а далі надати можливість вибору: або його видадуть в Грузію, або він поїде з власної волі". Саакашвілі заявив, що не буде співпрацювати стосовно "надуманих звинувачень".

"Пошлю їх до біса. Я не буду співпрацювати з надуманими звинуваченнями. І я точно знаю, що не зможу сидіти десь у Польщі і кусати собі лікті – це гірше смерті. Що я там буду робити в цій Польщі чи Голландії?... Я вже став частиною жертвоприносин для Порошенка. І він постарається мене депортувати в Грузію. І буде платити гроші, щоб мене там тримали у в'язниці", - додав Саакашвілі.

За його словами, платити будуть "місцевому олігарху".

"Він готовий платити за власну безпеку. Я завжди знав, що у нього є по відношенню до мене якийсь міфічний страх. Він мене переоцінює", - підсумував Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі анонсував мітинг на 10 грудня, під час якого активісти заблокують під'їзди до Адміністрації президента України.

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Теги: #депортація Саакашвілі#депортація Саакашвілі до Грузії#в'язниця Саакашвілі