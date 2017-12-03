Саакашвілі анонсував наступного тижня блокування Адміністрації президента

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації України та лідер партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі анонсував мітинг на 10 грудня, під час якого активісти заблокують під'їзди до Адміністрації президента України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на мітингу на Європейській площі після завершення акції «Марш за народний імпічмент». "Ми збираємося на Майдані, як сьогодні, спокійно, мирно, з високо піднятими головами і говоримо: "Ви (парламент - УНІАН) на цьому тижні нічого не ухвалили (закон про імпічмент та закон про антикорупційний суд - УНІАН) - добре, ми стоїмо ось тут, ми не рухаємося нікуди. Ми не зрушимо з місця, підемо наверх, трохи зрушимо наверх і більше не будемо допускати президента до свого робочого місця", - сказав Саакашвілі.

Разом з тим Саакашвілі не закликав ставити намети на Майдані Незалежності. "Сьогодні нас вп’ятеро більше, ніж минулого разу - десятки тисяч людей. Правильно Дерев'янко сказав - нас буде сотні тисяч. Наступної неділі сотні тисяч... мільйон українців, якщо потрібно буде, якщо вони сотні тисяч не зрозуміють... зберуться вже на Майдані. Я не закликаю ставити намети. Нам не потрібні намети. Нам не потрібно паралізувати центр міста - і так у людей досить проблем", - наголосив він.

Лідер «Руху нових сил» зазначив, що не очікує, що наступного пленарного тижня народні депутати України ухвалять законопроекти про антикорупційний суд та про імпічмент президента, що є вимогою протестувальників.

"Протягом наступного тижня у них є сесійний тиждень. Вони можуть ще прийняти закон про імпічмент, вони можуть ще прийняти закон про антикорупційний суд, вони можуть ще залишити НАБУ в спокої. Це їхній шанс, але я на це не сподіваюсь", - наголосив Сакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Європейській площі акція «Марш за народний імпічмент», організована партією «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі, завершилась мітингом. Перед цим учасники акції пройшли колоною за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - Алея Героїв Небесної сотні - вулиця Шовковична - вулиця Грушевського. У марші взяли участь понад 5 тис. осіб.

Під час ходи мітингувальники вигукували гасла: «Геть бариг!», «Імпічмент!» та «Київ, вставай!». Колону супроводжували працівники поліції.

За правопорядком під час акції стежили понад 1200 правоохоронців.