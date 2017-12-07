Екс-генсек НАТО сподівається, що законопроект про звільнення керівництва антикорупційних органів не повернеться в Раду

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сподівається, що законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю (№7362), який розширює повноваження парламенту щодо звільнення керівників антикорупційних органів шляхом висловлення їм недовіри, не повернеться до порядку денного Верховної Ради. Про це Расмуссен написав у Twitter.

Читайте такожРозгром НАБУ позбавить Україну шансу отримати гроші від Заходу - Аслунд«Переконавшись, що «законопроект НАБУ» (законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю (№7362) – УНІАН) був знятий з порядку денного Верховної Ради, сподіваюся, що він ніколи не повернеться. Україна повинна бути вірною реформам, особливо боротьбі з корупцією», - наголосив він.

Як відомо, у Верховній Раді 6 грудня зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю (№7362). Авторами законопроекту виступили голови фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народного фронту» Артур Герасимов та Максим Бурбак.

Документом пропонується надати можливість парламенту звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з документом, питання про висловлення недовіри особі, що має наслідком відставку із займаної посади керівників новостворених антикорупційних органів, може бути внесене на розгляд Верховної Ради президентом України, кабінетом міністрів та за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Відповідно до чинної редакції закону про Національне антикорупційне бюро, директор Бюро звільняється, зокрема, у разі подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, невчасного подання декларації, набуття громадянства іншої держави або наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його директором чи вироку суду.

Автори законопроекту №7362 пропонують уточнити норму щодо набуття чинності вироку суду, як підставі для звільнення парламентом директора НАБУ.

У разі прийняття відповідного законопроекту, парламент зможе звільняти директора НАБУ, якщо стосовно нього набув чинності вирок суду «у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією».

Крім того, законопроектом №7362 пропонується дозволити проводити аудит діяльності НАБУ в тому числі у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких не завершено. Якщо документ буде прийнятий, в рамках аудиту проводитиметься також перевірка здійснюваних НАБУ оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, дотримання прав і свобод людей.