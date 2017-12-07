Посол Швеції: незалежні антикорупційні органи в Україні потрібні для подальшого прогресу реформ

Посол Королівства Швеція Мартін Хаґстрьом наголошує, що незалежні антикорупційні органи в Україні потрібні для подальшого прогресу в процесі впровадження реформ. Про це посол повідомив у мікроблозі вTwitter.

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"Незалежні антикорупційні органи України, зокрема НАБУ, вважаються обов'язковими для прогресу реформ. Вони також є важливою частиною Плану дій з візової лібералізації для України (що дозволило здійснювати безвізові поїздки до ЄС) та співпраці з Міжнародним валютним фондом", - заявив дипломат.

Як відомо, вчора на сайті Верховної Ради з'явився проект закону №7362 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю. У пояснювальній записці сказано, що законопроект передбачає право парламенту розглядати питання щодо висловлення недовіри керівництву НАБУ та іншим органам.

"Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро України» та передбачити право Верховної Ради України розглядати питання щодо висловлення недовіри керівництву вищезазначених органів", - йдеться у пояснювальній записці.

У тексті закону пропонується внести зміни до ряду законів щодо можливості "висловлення недовіри Директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції".