У НУ-НС кажуть, що Тимошенко до п'ятниці спробує «доламати» фракцію

На сьогодні головною інтригою при створенні широкої коаліції є питання можливого входження в неї фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, сказав в інтерв’ю УНІАН заступник керівника фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.

Він зазначив: «Головна інтрига полягає в тому, щоб різноманітними переконаннями доламати НУ-НС, щоб отримати необхідні 37 голосів (за рішення фракції має проголосувати не менше 37 народних депутатів – УНІАН)».

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, на сьогодні створення такої коаліції підтримують «не більше 20 народних депутатів у фракції НУ-НС».

Він підкреслив, що для БЮТ і Юлії ТИМОШЕНКО важливо, щоб НУ-НС увійшов у коаліцію, щоб «розмазати відповідальність на всіх».

«Якщо до п’ятниці НУ-НС не доламається, тоді, швидше за все, Юлія Володимирівна буде приймати рішення і, думаю, що, швидше за все, вона це рішення прийме», - наголосив він.

Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що в такому випадку «ми будемо формувати альтернативу в парламенті і поза парламентом».

Як вважає Т.СТЕЦЬКІВ, швидше за все, Ю.ТИМОШЕНКО «в коаліцію піде, але навіть якщо вона вже не піде, то «душок» залишиться».

За його словами, сьогодні народним депутатам хочуть запропонувати «політичний хабар» у вигляді змін до Конституції в частині пролонгації повноважень нинішньої Верховної Ради України, але «ми цього не допустимо».

Т.СТЕЦЬКІВ не виключив, що у зв’язку із цими подіями можуть бути вуличні акції протесту.