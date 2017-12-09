У Луценка заявили, що генпрокурора немає вдома і обізвали непрошених гостей "грантоактивістами"

Радник Юрія Луценка натякнула активістам "Автомайадана" про те, що поки на фронті гинуть наші солдати, вони здорові і у розквіті сил з ковдрою їдуть до будинку Генпрокурора. Про це написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

"На фронті - четверо загиблих українських воїнів, які своїми тілами захищають українську землю. Генпрокурор на нараді по обміну військовополоненими, які утримуються вже багато місяців в катівнях ОРДЛО. І тут тримаємо кулаки за наших хлопців", - написала вона.

При цьому Сарган додала, що "грантоактивісти" здорові і в самому розквіті сил, тим самим дають зрозуміти про їх можливість служити на фронті.

"А здорові, у розквіті сил "грантоактивісти" з картатою ковдрою прямують до будинку, де проживає Луценко, щоб встановити флагшток з тієї ж ковдри. Ідуть брати "висоту", - додала вона.

Як повідомлялося, "Автомайдан" поїхав до маєтку Луценка з ковдрою для генпрокурора.