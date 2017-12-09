Саакашвілі не має права під час війни закликати до повалення устрою — Гримчак

Міхеїл Саакашвілі не є політичною фігурою в Україні.

Про це заявив заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в ефірі Громадського радіо під час обговорення справи Міхеїла Саакашвілі.

Відповідаючи на питання про те, що проводити обшук в квартирі після 22 години заборонено законодавством, Юрій Гримчак зазначив:

"Ну, теоритично, да. Але це не тоді, коли відбуваються розшукові дії по затриманню людини, яка знаходиться в розшуку. Коли прийшли на Костьольну, прийшли о 7 ранку, бо слідчі дії проходять з 6 до 22 години. В 7 прийшли, постукали. Людина не відповіла, не відкрила. Хоча там був по суті адвокат. Тоді вже вибили двері, зайшли, ловили по кришах, робили обшук. Але коли затримують людину, яка підозрюється в злочині, а вона втекла з-під варти, я думаю, це право не розповсюджується".

Читайте такожПрокурори готують матеріали для суду щодо Саакашвілі - Генпрокуратура

"Що стосується політичного переслідування, пан Саакашвілі не є політичною фігурою в Україні. Він апартеїд, людина без громадянства. Він не має права згідно нашого законодавства, займатися політичною діяльністю. І вже точно ніхто не має права під час війни закликати до повалення державного устрою. А він це робить. При цьому, наскільки я розумію, ті докази, які були наведені ГПУ, він це робить за гроші наших утікачів", - переконаний міністр.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 грудня Саакашвілі затримали і доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Читайте такожМЗС Грузії не контактує з Києвом щодо Саакашвілі

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

Довідка УНІАН. Наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

Незабаром після цього екс-президент Грузії виїхав із України.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулась до України із запитом про розшук, взяття під варту та екстрадицію Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

3 жовтня Луценко повідомив, що після повернення Саакашвілі на українську територію правоохоронці почали екстрадиційну перевірку. 24 жовтня Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати, оскільки немає ніяких обставин, які б унеможливлювали ці процесуальні дії.

5 грудня Луценко заявив, що поки про депортацію або екстрадицію Саакашвілі не йдеться.