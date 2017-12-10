Клімкін: Захід вважає ситуацію з Саакашвілі справою України

Захід уважає затримання лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі внутрішньою справою України. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі журналістам, який транслював телеканал "112 Україна".

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За словами міністра, тему Саакашвілі обговорювали на його зустрічах із головами МЗС країн – членів ОБСЄ у Відні.

"Ви чули якусь міжнародну реакцію? Я, наприклад, коли спілкувався з міністрами у Відні, а зустрічей у мене було 20, друзі з певною іронією кажуть: "Ну як у вас там? Тобто вони вважають, що це українська справа, робіть свою справу, але робіть це в рамках правового поля, все дуже просто. А якоїсь такої формальної реакції, звичайно, ви не почуєте", – сказав Клімкін.

Він додав, що "коли ми кажемо, що в нас європейське суспільство, європейська країна – це верховенство права".

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 грудня Саакашвілі затримали і доставили до слідчого ізолятора СБУ. Прокурори будуть просити суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носіння електронного браслета.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.