Що відбувається під будівлею Печерського суду, куди привезли Саакашвілі (відео)

Лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі вивезли з ізолятора СБУ до Печерського суду. Засідання, за попередньою інформацією, заплановано на 11:00.

Під будівлею наразі збираються прихильники опального політика, їх нарахували станом на 10:00 близько 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі вивезли з ізолятора СБУ в Печерський суд за адресою Хрещатик, 42 А.

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Увечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ. Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.