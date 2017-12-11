Суд над Саакашвілі розпочнеться опівдні, зібралося близько сотні активістів (фоторепортаж)

Поблизу Печерського районного суду міста Києва, куди доставили лідера партії "Рух нових сил", екс-голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі для обрання йому запобіжного заходу, зібралося близько сотні активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, підступи до суду перекриті щільним кордоном правоохоронців. Представники Нацгвардії та поліції вишукувались на вулиці Хрещатик у декілька рядів, починаючи від рогу вулиці Богдана Хмельницького і до арки на підході до приміщення суду.

Арка заповнена правоохоронцями, які не пропускають активістів до судової установи.

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Представники суду повідомили УНІАН, що судове засідання з обрання запобіжного заходу Саакашвілі заплановане на 12.00.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Саакашвілі доставили до Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня й доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.