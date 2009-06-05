ПР і БЮТ потрібен робочий тиждень, щоб оголосити про весілля?

Рішення Партії регіонів і БЮТ працювати на наступному тижні в пленарному режимі прийнято з метою якомога швидшого оголошення про створення коаліції і внесення змін до Конституції.

Про це заявив народний депутат від «Нашої України – Народної самооборони» Володимир КАРПУК, повідомили УНІАН у прес-службі руху «За Україну!».

«Їм важливо у вівторок оголосити про створення коаліції, поспіхом прийняти кадрові рішення і змінити Конституцію», - сказав В.КАРПУК, зауваживши, що «передбачуване «весілля» ПР і БЮТ на цьому тижні не відбулося в силу розбіжностей». Адже кожна сила хоче вибити преференції саме для себе, переконаний парламентарій.

В.КАРПУК також заявив, що йому відомо про заплановану на сьогоднішній вечір зустріч Юлії ТИМОШЕНКО "з інакодумцями, які є у фракції БЮТ". За його словами, це близько 15-20 депутатів. «Ми сподіваємося, що ці люди ще не втратили почуття національного патріотизму, поваги до своєї держави», - зазначив член групи «За Україну!».

«Сьогодні буде прийнято рішення про створення коаліції, і воно буде прийнято таємно, - зауважив В.КАРПУК. - Навіть знакові політики в БЮТ і ПР не знають про домовленості, які ведуть їхні лідери». «Так само і всі стратегічні рішення в майбутньому в цій коаліції буду прийматися на рівні 2-3 людей», - переконаний депутат.