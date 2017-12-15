Крим повернеться в Україну після розпаду РФ - Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що умовою повернення Криму до України є знищення РФ як єдиної держави.

Читайте такожСпроба відновити старий Донбас буде злочином по відношенню до України - Тука

Про це він розповів на чаті в «Главреді».

На його думку, наразі безвідповідально називати конкретні терміни закінчення війни на Донбасі та повернення півострову до України.

"Думаю, Крим повернеться в Україну після того, як РФ буде знищена як єдине державне утворення", - розповів Тука.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра ТОТ пояснив, чому Україна не змогла утримати Крим.