Крим повернеться в Україну після розпаду РФ - Тука
12:06, 15 грудня 2017Політика
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На думку заступника міністра ТОТ, наразі безвідповідально називати терміни закінчення війни на Донбасі.
Тука розповів про умови повернення Криму до України / фото УНІАН
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що умовою повернення Криму до України є знищення РФ як єдиної держави.
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Про це він розповів на чаті в «Главреді».
На його думку, наразі безвідповідально називати конкретні терміни закінчення війни на Донбасі та повернення півострову до України.
"Думаю, Крим повернеться в Україну після того, як РФ буде знищена як єдине державне утворення", - розповів Тука.
Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра ТОТ пояснив, чому Україна не змогла утримати Крим.
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