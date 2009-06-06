ПРіБЮТ взялася переслідувати журналістів, ще не прийшовши до влади?

Національна спілка журналістів звертається до Генеральної прокуратури з вимогою зреагувати на інформацію про спроби народних депутатів України контролювати телефонні дзвінки журналістів, зокрема, тих, які пишуть про перебіг непублічних переговорів Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

Про це йдеться в поширеній НСЖУ заяві за підписом голови Спілки Ігоря Лубченка.

Зокрема, в заяві зазначено, що 5 червня, напередодні Дня журналіста, «Українська правда» поінформувала суспільство, що у БЮТ і Партії регіонів забили тривогу з приводу витіку інформації про деталі перемовин між цими політичними силами про створення широкої коаліції у парламенті. «…Джерела у БЮТ, - пише видання, - стверджують, що за ініціативою Андрія Кожемякіна зроблені запити на роздруківку телефонних дзвінків журналістів, причетних до публікацій про деталі перемовин.»

“Якщо це так, то пан Кожемякін і досі не зрозумів ролі журналіста у суспільстві, - наголошується в заяві. - обов’язок журналіста не в тому, щоб розповідати своїй аудиторії, який народний депутат Андрій Кожемякін білий і пухнастий, а його опоненти – геть брудні і замурзані, а у тому, щоб інформувати співгромадян, які проблеми, як обговорюються за зачиненими дверима, що збираються створити владоможці потай від народу.

Що – про ці перемовини не знали? Та про них не говорив лише лінивий! А для журналіста важливо з’ясувать їхню суть і донести її людям.

Тому нас вкрай стривожило прагнення пана депутата проконтролювати дзвінки журналістів.

А зрештою – за яким правом? Який Закон України дозволяє робити це?

Тому я звертаюся до Генерального прокурора Олександра Медведька з закликом здійснити перевірку цього сигналу, і якщо він підтвердиться, зробити необхідне подання до Верховної Ради, а якщо якісь оператори спробують виконати депутатську примху, то притягти їх до відповідальності”.

НСЖУ також занепокоєна майбутнім української журналістики з огляду на той проект змін Конституції, який з`явився в пресі.

“Ще не створена коаліція «порадувала» нас підготовленим проектом змін до Конституції України, - йдеться в заяві. - Є серед них і така новація: пропонується доповнити Основний закон статтею 34-1, де поряд з декларацією про гарантування державою свободи діяльності ЗМІ вигулькнув такий пасаж: «використання засобів масової інформації для дезінформації суспільства та в антиконституційних цілях не допускається та карається згідно з законом. Засоби масової інформації, які поширюють таку інформацію, за рішенням суду позбавляються ліцензії(дозволу, свідоцтва) без права поновлення.»

Якщо ця норма з’явиться у Конституції, то можна вже сьогодні спрогнозувати, скільки чиновників і скоробагатьків кинуться після кожної критичної публікації чи передачі до суду з вимогою закрити газету, журнал, теле- або радіокомпанію «за дезінформацію суспільства»

Сподіваюся, ухвалюватимуть поправки до Конституції не галопом. Але вже сьогодні ми, журналісти, хочемо почути від лідерів – Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, як вони оцінюють прагнення депутата Кожемякіна розкрити джерела інформації журналістів, а головне – яку державу Україну – демократичну чи тоталітарну – збирається будувати широка коаліція.

Чесна відповідь коаліціянтів на це запитання, підкріплена конкретними, прозорими діями щодо гарантування свободи слова, визначить позицію журналістів, та, переконаний, і усієї громадськості у непростій проблемі трансформування нашого суспільства” – підсумовує голова НСЖУ.