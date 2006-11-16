Кушнарьов хоче розплющити очі і сказати Луценку ”до побачення”

Включення Юрія Луценка до складу чинного уряду було "величезною помилкою, але це було питання особистих домовленостей Президента і прем`єра". Таку думку висловив в ефірі "5 каналу" народний депутат з фракції Регіонів Євген Кушнарьов.

Утім, за його словами, така домовленість не завадить антикризовій коаліції звільнити Луценка - якщо вона отримає такі рекомендації від парламентської слідчої комісії:

Євген Кушнарьов зазначає: "Коаліція, безумовно, підтримала прем`єра, коли він запропонував Луценка у складі уряду, хоча нам приймати це рішення було дуже важко, і ми про це відверто казали. Я сказав, що ми стиснули зуби і заплющили очі. Але ми ж не можемо постійно із заплющеними очима і стиснутими зубам працювати. Якщо час прийшов, то треба розплющити очі і сказати Луценку "до побачення".