В Раді зареєстрували законопроект про встановлення індивідуальних газових лічильників

У Верховній Раді зареєстровано проект закону № 5722-д «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». Документ попередньо винесли на порядок денний парламенту на 19 грудня. Про це повідомив голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«Парламент зобов'язаний до кінця року впорядкувати механізми встановлення індивідуальних газових лічильників. Якщо депутати не проголосують за закон наступного пленарного тижня, десятки тисяч споживачів можуть залишитися без газу вже з першого січня», – зазначив Тарас Батенко.

За словами нардепа, законопроект виключає можливість встановлення загальнобудинкових лічильників без згоди співвласників багатоквартирних будинків. Таким чином, оператори газотранспортних мереж більше не зможуть враховувати у платіжках споживачів вартість газу, якого вони не використали.

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Також документ передбачає компенсації за встановлення індивідуальних лічильників з боку постачальників палива. Крім того, визначається механізм встановлення лічильників малозабезпеченим категоріям громадян.

Законопроект № 5722-д спільно напрацювали представники УКРОПу й депутати більшості парламентських фракцій. 6 грудня профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити документ.

Раніше в УКРОПі наголошували на можливості газового колапсу в країні, якщо закон не ухвалять до кінця року.