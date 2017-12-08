УКРОП першим з-поміж постмайданних політсил сформував Кримську партійну організацію

УКРОП першим із постмайданних політичних сил в Україні затвердив створення Республіканської в Автономній Республіці Крим організації партії. Таке рішення ухвалили 8 грудня на установчих зборах новоствореного осередку, які відбулися в центральному офісі УКРОПу в Києві.

Головою організації одноголосно обрали етнічного кримського татарина Ерфана Кудусова.

«Моє бачення передусім полягає в тому, щоб привернути широке коло громадськості. Ми говоритимемо про повернення Криму не лише з громадянської, а й політичної платформи», – повідомив новообраний голова організації.

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За його словами, активісти УКРОПу, які увійшли до складу осередку, працюватимуть над тим, щоб не допустити забуття кримського питання всередині держави та на міжнародному рівні.

Крім того, члени організації займатимуться вирішенням проблем внутрішньопереміщених осіб з півострову.

Водночас, голова секретаріату партії Денис Борисенко зазначив, що в УКРОПі довго шукали людей, які щиро вболівають за Крим і готові допомогти політсилі зробити все для його повернення.

«Це щасливий день для партії. Я сподіваюся, що у майбутньому він стане щасливим і для України, адже УКРОП рухається вперед і прагне змінити країну на краще. Розраховуємо, що група кримців, яка до нас приєдналася, допоможе партії у цьому», – зауважив Денис Борисенко.

Зі свого боку, очільник Київської міської організації УКРОПу, голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко додав, що створення Кримської організації – не просто символічне рішення, а реальний крок до повернення півострова в Україну.

«Це дуже важливий сигнал усім навколо, що ми живемо думками про вільний український Крим. Кримці мають знати про наші наміри і бажання працювати разом для проведення півострова в Україну», – наголосив Богдан Яременко.

Осередок представлятимуть укропівці-мешканці окупованого Криму, які зараз проживають в різних регіонах України.

Довідка. Кримський татарин Кудусов Ерфан Енверович народився у депортації в місті Алмалик Ташкентської області Узбекистану. Після закінчення денного факультету Івановського державного університету за слідчо-прокурорською спеціалізацією у 1991 році переїхав на постійне місце проживання до Криму. З 1991 по 1997 роки працював у кількох банках Криму на різних посадах – від юриста до заступника голови правління банку. У 1995 році певний час також працював головним спеціалістом управління курортів Міністерства курортів та туризму Криму. З 1998 року – приватний підприємець. Ерфан Кудусов брав участь в Революції Гідності. У лютому 2014 року йому довелося вивезти сім'ю з Криму та переїхати до Києва через загрозу безпеці родини. Нагороджений почесним знаком «Учасник Громадської блокади Криму». Активно займається громадською і волонтерською діяльністю, зокрема у кримськотатарський сфері.