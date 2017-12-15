Дивує, що "посвяту" новому Верховному суду дає глава Венеціанської комісії - голова КС Литви Жалімас

Дивно, що людина, яка захищає Росію в питанні анексії Криму, вручає мантії суддям Верховного суду України. Так прокоментував церемонію з нагоди початку роботи Верховного суду України за участі голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.

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«Навіщо нам засуджувати Конституційний суд Російської Федерації, який в 2014 році освятив анексію українського Криму, якщо Україна бере з розпростертими обіймами, надаючи всілякі знаки пошани і навіть віддаючи ті церемоніальні функції, які належать вищим посадовим особам України, людини, яка, по суті, захищає анексію», - сказав він.

Глава КС Литви нагадав, що голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо наполягав на обов'язковому присутності суддів Конституційного суду РФ на четвертому конгресі Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, який відбувся у вересні поточного року у Вільнюсі, незважаючи на те, що судді КС РФ, підтримавши анексію Криму, дискредитували судову систему, і через це ігноруються колегами.

За словами Жалимаса, якщо Україна себе поважає, то вручати мантії суддів Верховного суду повинні високопоставлені українські чиновники, а не керівник «допоміжного органу Ради Європи». «Виконання протоколу з нагоди початку роботи Верховного суду України - це функції українських вищих посадових осіб, а не керівника Венеціанської комісії. Не уявляю собі такого в будь-якій цивілізованій країні», - підсумував суддя КС Литви.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2017 року в Україні запрацював новий Верховний суд. Причиною вибору дати 15 грудня став день заснування Верховного суду УНР.