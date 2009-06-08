Якби Янукович не втік із ширки, це зробила б Тимошенко?

Політична співпраця між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем у черговий раз зірвалася. Проте, якщо у попередні рази і переговори, і їх зриви трималися у секреті, то тепер самі учасники про розрив говорять голосно і вселюдно.

Політичний експерт Кость Бондаренко переконаний, що об’єднання між Януковичем і Тимошенко просто не могло бути. І якби першим про розрив не заявив Янукович, це зробила би Тимошенко.

«Розрив відбувся би. Цього об’єднання не могло б бути з тієї простої причини, що сторони ставили на перший план особисті інтереси. Інтереси, які пов’язані із президентською кампанією. Не було єдиної ідеологічної бази, не було єдиного світоглядного моменту, не було вироблено спільної мови, а одразу почали говорити про розподіл владних інтересів, і про те, хто має бути прем’єром, хто президентом», – зазначає Кость Бондаренко.

На думку ж політолога Андрія Єрмолаєва , ніяких переговорів насправді не було, а були лише політичні консультації щодо реформування політичної системи та розподілу портфелів. Консультації зайшли у глухий кут, а переговори так і не розпочалися. Для Партії регіонів, каже пан Єрмолаєв, це нічого не означає. А от ситуація, у якій опинилася Юлія Тимошенко, зокрема, зважаючи на економічну кризу, складніша: «Янукович та ПР готуватимуться до наступних перегонів. Вони зберегли своє реноме, – каже Єрмолаєв. Для Юлії Тимошенко ситуація більш складна. Я не виключаю, що вона та її команда вибиратимуть між надзвичайно складним, ризикованим шляхом підготовки виборів на січень, та пошуком форсованого варіанту дочасних президентських виборів будь-якою ціною, щоб компенсувати ризики».

Що ж стосується змін до Конституції, то, на думку оглядачів, політики повернуться до цієї теми після президентських виборів. Не виключено, що знову йтиметься про можливість обирати президента в парламенті. Але, швидше за все, новообраний президент спробує відмінити політичну реформу 2004 року.

Радіо Свобода