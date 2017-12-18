"Фронтовики" назвали пріоритетні напрямки своєї діяльності у наступному році

Серед пріоритетних питань для фракції "Народний фронт" наступного року залишатиметься питання національної безпеки та збільшення соціальних стандартів для громадян.

Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак.

"Пріоритетом для фракції "Народний фронт" залишатиметься питання національної безпеки. Все для перемоги над агресором. Ми не зможемо здійснити економічний і соціальний ривок, доки не здолаємо ворога і не убезпечимо свою територію від його зазіхань. Водночас, у міру своїх можливостей, маємо продовжувати реформи і працювати для збільшення соціальних стандартів і доходів українців", - підкреслив Максим Бурбак.

"Якнайшвидше треба ухвалювати закон про визнання Росії агресором та відновлення територіальної цілісності. Ми і надалі будемо відстоювати розвиток оборонної промисловості, розробку сучасного озброєння!", - наголосив керівник фракції.

Він також підкреслив, що "Народний фронт" продовжуватиме боротися за зміцнення соціального захисту військовослужбовців, підняття престижності професії солдата і офіцера українських Збройних Сил.

Максим Бурбак зазначив, що вже з початку року необхідно ухвалити закон про відновлення територіальної цілісності України.

Також, за його словами, фракція "Народний фронт" відстоюватиме продовження антикорупційної реформи.

"Важливим напрямком для "Народного фронту" залишається продовження антикорупційної реформи і нормалізація становища в антикорупційній сфері. Зокрема, це створення Антикорупційного суду та призначення аудитора НАБУ", - підкреслив Максим Бурбак.

"Ми будемо і надалі спрямовувати зусилля парламенту і виконавчої влади на протидію ворожій пропаганді, посилення та розширення санкцій проти країни агресора", - наголосив він.

Максим Бурбак також повідомив, що наступного року фракція ініціюватиме початок масштабної дискусії щодо конституційної реформи, а також завершення реформи виборчого законодавства, оновлення ЦВК та посилення енергетичної безпеки.