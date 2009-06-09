Ющенко має дві кандидатури на посаду міністра оборони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра планує подати до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони, але висловлює сумнів, що вона буде підтримана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що в нього є дві кандидатури на цю посаду, і сьогодні ввечері він прийме остаточне рішення.

Водночас, Президент наголосив, що питання сьогодні не в тому, що немає людини, яка може достойно і професійно очолювати Міністерство оборони.

За словами В.ЮЩЕНКА, ключовою перепоною є позиція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. За його словами, сьогодні мета прем’єра – керувати урядом у ручному режимі. Тому Президент прогнозує, що навряд чи міністр оборони буде призначений.