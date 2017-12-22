Можливий візит Трампа до України не слід очікувати у короткостроковій перспективі - Чалий

Можливий візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до України не треба очікувати в короткостроковій перспективі.

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Про це посол України в США Валерій Чалий сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" під час включення з Вашингтона. Дипломат сказав, що у України та США немає ніяких проблем щодо зустрічей на найвищому рівні.

"Візит очільника Сполучених Штатів – це, очевидно. важлива подія. Я не думаю, що це відбудеться так надто швидко, тому що є логіка організації візитів", - сказав посол.

Він нагадав, що вже було організовано до України візит глави Пентагону Джеймса Меттіса та державного секретаря США Рекса Тіллерсона. "Зараз ми працюємо над візитом керівника енергетичного відомства Ріка Перрі. І, очевидно, має бути логіка і подальша. Також запрошення надіслано віце-президенту Майку Пенсу", - сказав Чалий.

"Тому, ми звичайно будемо працювати над цим (візитом Трампа до України - УНІАН), але я поки що не бачу таких якихось сигналів, щоб сказати вам, що от зараз, чи в наступному році, це точно відбудеться", - сказав Чалий.

За його словами, візиту Трампа до України має передувати дуже серйозна підготовча робота з двох сторін.

Також дипломат нагадав про нещодавній візит до України помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Веса Мітчелла, з яким налагодились дуже продуктивні та конструктивні контакти.

"Він приємно вражений своїм візитом в Україну, зустрічами з президентом, прем'єром, міністром закордонних справ. Ми говоримо про стратегічне партнерство. Ми говоримо про механізми цього стратегічного партнерства, і, як уже можливо, таким кроком свідчення наших всіх цих успіхів може бути і відповідний візит президента США. Я думаю, що він скоріше відбудеться не в найближчі місяці, це точно, а як це буде далі, залежатиме від нашого рівня взаємовідносин зі Сполученими Штатами, і, головне, від того, як Сполучені Штати будуть бачити Україну у своїй стратегії", - заявив Чалий.

У цьому зв'язку він сказав, що у США є багато пріоритетів, серед яких Північна Корея і Близький Схід.

"У Стратегії національної безпеки, яка щойно прийнята, є чітка фіксація позиції по важливості протидії агресії Російської Федерації проти України, це те, що дає нам привід говорити про майбутні успіхи", - додав Чалий.