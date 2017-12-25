У Кремлі не відповіли, чи будуть звільнені Сенцов та інші українці, засуджені в РФ, в рамках обміну "всіх на всіх"

У Кремлі відмовилися відповідати на запитання, чи будуть звільнені Олег Сенцов та інші українці, засуджені в РФ, в рамках обміну «всіх на всіх»

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте такожВсі умови узгоджені: обмін полоненими між Україною і бойовиками повинен пройти 27 грудня

«Я зараз точно не можу відповісти на це запитання і цього не робитиму. Це дуже чутливий процес. Ви знаєте, коли Медведчук звернувся в Ново-Єрусалимському монастирі до глави держави і патріарха, він отримав підтримку цієї ініціативи і зараз вона опрацьовується і ми сподіваємося, що вона буде реалізована. Процес настільки чутливий, що краще про якісь деталі не говорити», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, який готується обмін полоненими між Україною і російськими бойовиками, чи передбачає процедуру помилування засуджених українських громадян, зокрема Олега Сенцова в рамках обміну «всіх на всіх».