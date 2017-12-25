Вибори у 51 ОТГ: "Батьківщина" здобула 31,6% голосів - Тимошенко

«Батьківщина» здобула перемогу на місцевих виборах у 51 ОТГ, які відбулися 24 грудня, із результатом у 31,6% голосів.

Про це лідер партії Юлія Тимошенко заявила у понеділок, 25 грудня, на прес-конференції в Києві, оголошуючи результати виборів депутатів-висуванців від партій, які базуються на даних протоколів з мокрими печатками.

За її словами, перемогу вдалося досягти попри адміністративний ресурс чинної влади, підкуп, шантаж і залякування.

«Батьківщина» отримала найбільше депутатських мандатів:

Загалом на виборах до ОТГ, які відбулися 24 грудня, обирали 1071 депутата, 80% з них висувалися партіями.

Результат «Батьківщини» – 31,6% депутатів від висуванців партій, БПП «Солідарність» – 19,4%:

Юлія Тимошенко зауважила, що в порівнянні з останніми виборами до ОТГ партія «Батьківщина» покращила свій результат і збільшила розрив із найближчим конкурентом, президентською БПП, до 12%.

З огляду на те, що місцеві вибори відбувались практично в усіх областях України, додала політик, результати є репрезентативними для розуміння рівня підтримки партій у людей.

«Результати виборів і є справжнім рейтингом політичних сил на відміну від замовних та проплачених Банковою рейтингів», – переконана Юлія Тимошенко.

Лідер партії переконана, що за умови відсутності фальсифікацій та підкупу виборців, у «Батьківщини» був би докорінно інший результат – до 40% підтримки, адже «таких репресивних, нечесних і сфальшованих виборів, які проводить чинний президент в Україні, ніколи не було, навіть за часів Януковича».

Як приклад, Тимошенко навела ситуацію з позбавленням громадянства висуванця від «Батьківщини» на голову Таїровської ОТГ Хасана Хасаєва, маніпуляції з голосуванням на дому на Дніпропетровщині та тотальний підкуп виборців у Миколаївській області.

Парламентарій також нагадала, що це п‘ята хвиля виборів в ОТГ за два роки. На кожному етапі «Батьківщина» посідала перше місце.

Юлія Тимошенко подякувала українцям, які підтримали на виборах в ОТГ «Батьківщину» та інші опозиційні сили, і висловила надію, що народ України зможе перемогти систему, клани і корупцію та вільно зробити свій вибір на наступних президентських і парламентських виборах.

«Українці неймовірні, дивовижні і мудріші за будь-які технології і фальсифікації. Ви безстрашні, і ми разом можемо побудувати країну, за яку нам ніколи не буде соромно, яка буде найсильнішою серед всіх європейських країн», – підсумувала Юлія Тимошенко.