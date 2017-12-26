У Клімкіна відреагували на пропозицію нової моделі відносин між ЄС та Україною після Brexit

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль назвала спекуляцією заяву міністра закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Зігмара Габріеля нову модель відносин між Європейським Союзом та Україною, яка має бути розробленою на основі майбутньої угоди щодо виходу Великої Британії з ЄС.

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Про це вона сказала в ефірі «5 каналу». "Ця модель ще не сформована. Це фактично спекуляція до того, яку модель вони можуть сформувати за підсумками усіх перемовин і виходу Британії з складу Європейського Союзу", - заявила Зеркаль.

"Але, зважаючи на процеси, які відбуваються всередині Європейського Союзу, це скоріше було сказано для Туреччини у зв'язку з останніми всіма заявами щодо майбутнього Туреччини, ніж для України", - стверджує дипломат.

"Тобто, ми ідемо разом з Туреччиною у розумінні Габріеля... Як пов'язані між собою країни, які тотожні по розміру, по населенню і по рівню бажання інтеграції", - сказала Зеркаль.

Вона сказала, що глава МЗС Німеччини має право висловлювати позицію, яку формує особисто як міністр закордонних справ.

"Але чи є це спільна думка Європейського Союзу, чи є взагалі розуміння в Європейському Союзі як будуть відбуватися, наприклад, торговельні стосунки з Британією після її виходу з складу Європейського Союзу? Ще немає. Тому це можна зараз сказати, що це так, думки вголос", - заявила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запропонував використати майбутню угоду між ЄС та Великою Британією щодо Brexit для розробки нової моделі відносин з іншими країнами, зокрема з Україною та Туреччиною.

"Якщо нам вдасться досягти розумної угоди з Великою Британією, що регулює відносини з Європою після Brexit, це може стати моделлю для інших країн: України, а також Туреччини", - сказав Габріель.

Він наголосив, що не може уявити собі членство України чи Туреччини в ЄС найближчими роками.

"Тому мусимо розмірковувати про альтернативні форми тісної співпраці", - сказав Габріель.