Гройсман пообіцяв подбати про визволених полонених

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що обмін полоненими відбудеться успішно та спокійно та доручив опрацювати питання щодо надання всієї необхідної допомоги полонении.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

“Саме в ці хвилини розпочнеться процес визволення наших полонених... І, звісно, нам потрібно подбати про визволених. І я надіюся, що сьогодні все дуже пройде нормально, спокійно, заплановано”, - сказав глава уряду.

Разом з тим він наголосив на необхідності надати їм всю необхідну допомогу.

“Вчора я розмовляв з президентом, ще до зустрічі з родинами полонених, і ми домовилися про те, що ми зробимо все для того, щоб надати всю допомогу, починаючи від медичної і завершуючи соціальною, фінансовою підтримкою”, - сказав Гройсман.

Глава уряду доручив міністру соціальної політики Андрію Реві разом з МОЗ, Міноборони, МТОТ через спеціальні служби попрацювати з кожною родиною та виявити всі проблеми.

“Щоб спільно внести пропозицію уряду, щоб в січні всі питання, які накопичилися ми допомогли їх вирішити”, - наголосив очільник уряду.