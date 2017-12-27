Юну заступницю Авакова, яка прославилася пікантними фото, звільнили

Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

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Як повідомив УНІАН віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, рішення схвалено на засіданні уряду. За його словами, Дєєва зільнена за власним бажанням. "Була заява, Кабмін схвалив її", - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, 24-річна Дєєва була призначена заступником глави МВС з питань євроінтеграції згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 806-р від 26 жовтня 2016 року.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що призначення 24-річної заступниці глави МВС відбулося з порушенням.

"Заступника міністра з питань євроінтеграції, попри процедуру, не узгодили з профільним віце-прем'єром з питань євроатлантичноі інтеграції. Процедура призначення пройшла поза конкурсом", - йдеться у її повідомленні.

Також Геращенко наголосила, що в анкеті явно вказані недостовірні дані.

Нагадаємо, у мережі знайшли відверті фото Дєєвої, які викликали бурхливу реакцію.