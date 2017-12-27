САП закрила справу Довгого, не знайшовши складу злочину

Постанову підписано начальником третього відділу САП Василем Кричуном. Про це свідчать документи, опубліковані виданням «Лівий берег».

В САП визнали, що не знайшли складу злочину в діях десятирічної давності екс-секретаря Київради. У відомстві Холодницкого вказали на відсутність причинно-наслідкового зв'язку між діями Довгого і рішеннями Київради із земельних питань у 2007 році.

«Зміст повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київради не передбачає можливості та обов'язки впливати на волевиявлення депутатів під час голосування, допущені порушення регламенту Київської міськради самі по собі не становлять складу кримінального правопорушення», - йдеться в постанові.

В САП вважають, що усі можливості пошуку доказів вже вичерпані, показання свідків часто суперечать один одного, тому продовження розслідування не має сенсу.

Сам Довгий на своєму фейсбуці назвав рішення САП завершенням «вистави імені Луценка», заявивши, що справа закрита у зв'язку з відсутністю доказової бази.

Окрему подяку Олесь Довгий висловив прокурорам САП.

«Спасибі, що не побоялися назвати речі своїми іменами і між «догодити особисто генпрокурора» і «вчинити за законом» вибрали останнє. Мало хто має мужність чинити за законом, коли сам генпрокурор особисто попросить про інше!», - підсумував депутат.

Нагадаємо, в червні цього року Генпрокуратура направила до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності і подальше притягнення до відповідальності народного депутата Олеся Довгого. Йому інкримінували порушення регламенту під час перебування секретарем Київради в 2007 році. Довгий звернувся до колег по парламенту з проханням проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності, щоб він міг довести свою невинність у суді. Більшість експертів і юристів з самого початку були скептично налаштовані з приводу «справи Довгого», заявляючи про його безперспективність і відсутності доказової бази, оскільки регламент не є законом, а земельні рішення приймалися більшістю депутатів Київради.