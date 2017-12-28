Одна жінка відмовилася повертатися з полону бойовиків - ГПУ

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що одна жінка з окупованих територій відмовилася повертатися з полону через родину у Донецьку.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган з посиланням на заступника генпрокурора Анжелу Стрижевську.

Читайте такожЗвільнений з полону Козловський сподівається, що коли-небудь знову буде викладати у Донецьку

«З тих, кого ми забрали з непідконтрольної території, одна жінка відмовилась повертатися на підконтрольну Україні територію, сказала, що має проукраїнську позицію, але сім'я в Донецьку, тому залишається. 26 осіб відмовились їхати в ордо/орло вже під час безпосереднього обміну», - повідомила Стрижевська.

"Що важливо: ми не обмінювали громадян РФ, громадян інших держав, дотримались міжнародних норм і діяли відповідно до домовленостей в рамках мінських угод", - наголосила Стрижевська.

Заступник генпрокурора також подякувала усім прокурорам за роботу із звільнення українських заручників.

За її словами, українська сторона готова до продовження роботи задля звільнення усіх українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях України та у РФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.