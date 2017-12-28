У Кремлі розповіли, чому утримуваних в РФ українців не вважають полоненими

У Кремлі заявляють, що незаконно утримувані в Росії громадяни України не є полоненими, оскільки їх судили за російськими законами. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Читайте такожУ Росії ув’язнені понад 2200 українців – Лутковська«Безумовно, в Москві є зацікавленість бачити своїх громадян у себе в країні. Звичайно, ми готові вжити всіх заходів, які необхідні для звільнення російських громадян», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи зацікавлена РФ обміняти росіян, які потрапили в полон в Україні, на громадян України, які перебувають в російських в'язницях.

«Що стосується ряду осіб (громадян України - УНІАН), які засуджені тут, в Росії, то, безумовно, вони не можуть вважатися полоненими або утримуваними особами - вони засуджені в Росії за російським законодавством. У будь-якому разі, подібні питання вирішуються на найвищому рівні, і все залежить від тих рішень, які ухвалює глава держави», - сказав Пєсков.