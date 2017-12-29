Генерал вказав на вразливість Керченського мосту з військової точки зору

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ і військовий експерт Ігор Романенко дав оцінку ризиків, які несе для України та її безпеки Керченський міст, а також розповів про його вразливість.

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Про це повідомляє «Главред».

"Міст являє собою стратегічну артерію, яка може забезпечувати відповідне кримське угруповання противника, а також сприяти економічному зростанню Криму. Хоча з військової точки зору, він є досить уразливим для авіації, ракет наземного і морського базування", - пояснив Романенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня окупанти завершили черговий етап будівництва Кримського мосту - складання прогонових будов автодорожньої частини, повністю сформувавши мостове полотно від таманського берега до керченського.