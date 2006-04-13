Прес-секретар Рибачука спростовує чутки про відставку шефа

Прес-секретар глави Секретаріату Президента України Олега РИБАЧУКА Світлана ЗАЛІЩУК спростувала інформацію деяких ЗМІ про те, що нібито глава Секретаріату подав заяву про відставку за власним бажанням.

С.ЗАЛІЩУК сказала УНІАН, що це абсолютна неправда, і О.РИБАЧУК має намір працювати на посту глави Секретаріату Президента і надалі.

Ряд ЗМІ і Інтернет-видань з посиланням на джерело в Секретаріаті повідомили, що О.РИБАЧУК має намір звільнитися за власним бажанням з поста глави Секретаріату Президента.

Водночас керівник прес-служби Президента України Лариса МУДРАК відмовилася коментувати можливість відставки О.РИБАЧУКА, повідомляє Pro.ua. За даними джерела, О.РИБАЧУК просив про свою відставку Президента Віктора ЮЩЕНКО ще перед виборами, проте дістав відмову. Зараз розглядається декілька варіантів подальшої роботи нинішнього глави Секретаріату і колишнього віце-прем`єра з питань європейської інтеграції.

Зокрема, О.РИБАЧУК може бути призначений на дипломатичну посаду. Серед постів, які, за інформацією джерела, були запропоновані О.РИБАЧУКУ, - посада Посла України в Швеції, і вже одержано агреман, що схвалює таку кандидатуру. Крім того, О.РИБАЧУК розглядає можливість повернення на банківську службу.

Посада посла України в Швеції вакантна з липня 2004 року. Проте в прес-службі МЗС відмовилися надати будь-яку інформацію щодо призначення посла в Швеції до того, як про це повідомить сам Президент. Останнім часом глава Секретаріату став рідше з`являтися на спільних заходах з главою держави. Наприклад, він був відсутній на зустрічі В.ЮЩЕНКА з представниками переможців парламентських виборів 11 квітня. (На цій зустрічі були присутні заступники О.РИБАЧУКА Іван ВАСЮНИК і Анатолій МАТВІЄНКО). У Секретаріаті не змогли пояснити причину його відсутності.

За даними газети «Дело», заяви О.РИБАЧУКА з приводу депортації узбецьких громадян були хворобливо сприйняті в МЗС. Нагадаємо, що О.РИБАЧУК визнав, що висилка 10 узбецьких громадян з території України 14 лютого 2006 року була проведена з порушенням процедури. Зокрема, вказав глава Секретаріату, їм не дали 7 днів, щоб оспорити рішення суду про депортацію. Водночас урядовці МЗС заявляли, що в питанні депортації Україна діяла виконуючи усі процедури.