Посольство Німеччини: подальший обмін заручників має бути проведений швидко

У посольстві Німеччини наголошують, що подальший обмін заручників на Донбасі має бути швидко реалізованим.

Читайте такожПереговори щодо нового обміну полоненими почнуться 10 січня – ПорошенкоЯк ідеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні у Facebook, 29 грудня 2017 року тимчасовий уповноважений у справах ФРН в Україні Вольфґанґ Біндзайль зустрівся з чоловіком, що повернувся з полону, з родичами випущених на волю з табору полонених у Мар'їнці, а також з дружиною військового, який далі перебуває у полоні на окупованій території Донецької області.

"Під час зустрічі обговорювали важке становище родин. Крім того, порушували питання перспектив обміну полонених, а також ролі федерального уряду у мінському процесі та "нормандському форматі". Біндзайль запевнив у тому, що федеральний уряд і надалі докладатиме зусиль для мирного вирішення конфлікту. При цьому обмін полонених належить до першочергових заходів, які мають бути швидко реалізовані", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.