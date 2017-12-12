Каспаров розповів, чому у Путіна немає шансів розширити "бандитські анклави" на Донбасі

План президента РФ Володимира Путіна щодо створення на території України так званій "Новоросії" провалився. Про це заявив російський громадський і політичний діяч, чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров.

Читайте такожСанкції Євросоюзу проти РФ зупинили розповсюдження "Новоросії" в Україні – посол ЄС в Росії"Якщо анексія Криму пройшла успішно з точки зору Путіна, все було зроблено швидко, оскільки Україна була явно не готова до такого повороту подій. В той момент Україна була зайнята Майданом. Спроба розчленування України і створення "Новоросії", про що Путін заявив, це, мені здається, дуже важливо відзначити, що це була заява диктатора, це було розтиражовано. Вже була готова карта "Новоросії", і той факт, що цей план створення "Новоросії" і фактично ліквідація української держави, він повністю провалився, говорить про те, що план був реалізований в незначному обсязі", - заявив Каспаров радіо Свобода.

За його словами, замість десяти областей України від Луганська до Одеси, Путін змушений був обмежитися половинами двох областей.

"Ці бандитські формування, анклави, які є виразкою на політичному тілі України, але при цьому і досить великим політичним і матеріальним тягарем для Путіна. Тому що жодних шансів на розширення цих анклавів немає", - зазначив він.

"Мінський процес, який Путін шантажує загрозою масованого вторгнення в Україну, він домігся від Франції, Німеччини вироблення так званої "дорожньої карти", яка, на його думку, повинна була привести до входження цих областей до складу України, але на його умовах, цей план теж провалився. Тому що стало очевидно, що Захід при неготовності конфліктувати з Путіним, все-таки не наважився тиснути на Україну і вимагати прийняття абсолютно неможливих для будь-якого українського політика умов. Те, що буквально відразу після закінчення української війни Путін переключився на Сирію, мені здається, є ще одним індикатором того, що йому терміново знадобився новий фронт, на якому треба було компенсувати невдачі української операції", - додав Каспаров.