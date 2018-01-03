Заявам Росії про ситуацію в Україні вже ніхто не вірить - радник Трампа

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки, генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер наголошує, що заявам Російської Федерації про Україну вже ніхто не вірить. Про це він сказав в інтерв'ю позаштатній журналістці «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен.

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Радник Трампа вважає, що необхідно знайти спосіб протистояти досить просунутій новій стратегії, яку Росія удосконалила за багатьма параметрами. За словами генерала, ця нова загроза включає використання дезінформації, пропаганди і соціальних мереж для того, щоб розколоти суспільство і налаштувати соціальні групи один проти одного.

«Ми торкнулися цієї проблеми в нашій Стратегії національної безпеки, бо для нас важливо відкрито говорити про те, що роз'єднує і об'єднує нас як націю, про наші прагнення і і цінності, такі як права людини, верховенство права і демократія», - заявив Макмастер.

Радник президента США наголосив, що Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це.

«Росіяни також проявляли активність в Європі, і під час недавніх виборів у Франції, і на іспанському референдумі про статус Каталонії. Ми бачили їх активність в Мексиці, спроби спровокувати путч в Чорногорії. Зірвати завісу з російської кампанії дестабілізації - це перший важливий крок, який дозволить всім побачити їхні справжні наміри, а це послабить їх можливості сіяти невпевненість в людях і налаштовувати спільноти один проти одного», - вважає радник президента Трамп з національної безпеки.

За його словами, Росія як і раніше заперечує свою причетність до подібних дій, але робить це все менш переконливо.

«Ці ж самі люди заявляли: «Ні, ми не збивали авіалайнер і не вбивали всіх цих людей»; «Ні, наших солдатів немає в Криму і на сході України»; «Ми не надаємо підтримки сирійському режиму, відповідального за масові вбивства власних громадян з використанням хімічної зброї». Сьогодні цим словам уже ніхто не вірить», - наголосив Макмастер.

На думку генерала, кожна арабська держава повинна розуміти, що саме робить Росія на Близькому Сході, а саме - прагне використовувати деструктивні дії Ірану, який розпалює громадянську війну в регіоні, озброює і підтримує терористичні угруповання такі як «Гезболла». «За таку підтримку Росії доведеться заплатити велику ціну», - заявив Герберт Реймонд Макмастер.